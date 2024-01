Kogo to obchodzi?

Rozkręcili taki biznes że to jest aż żałosne.

Walka z twórcami fanfiction, obili rzeczy które to były nawet lepsze niż oryginały, produkowanie na siłę kolejnych tomów książek które są chłamem, zrobienie jakiegoś gowno fantasy z wróżkami itp

A wątek z zejściem imperatora ze złotego tronu to już całkiem.