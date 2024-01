A co tam. To tylko małe poświadczenie nieprawdy zagrożone od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rozejdzie się po kościach. Widać, że to drugi Mejza. Ciekawe czy smarował i ike komuś w PSL, żeby móc dalej okradać państwo i łamać prawo. Kto normalny chce takiego posła w swoich szeregach? Gdyby nie to, że mieli ochronę tuska, tvn z Onetem zmietliby psl z orbity w tych wyborach.