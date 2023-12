kurde zastanawiam się czy jak sie jest takim patusogangusem i żyje się w takim światku to kumple mówią, ty stary ale wydymałeś właścicieli tego mieszkania, szacun stary. Czy raczj każdy polewa z takiej cipy co nie potrafi swoich zobowiązań płacić. bo jak nie zapłacił za mieszkanie to i ich #!$%@? jak bedzie taka potrzeba.