Życzę z całego serca zdrowia Mirabelce.



A co do Ciebie to serio? Nie masz w jaki sposób promować swojego kanału na YT? Tak bardzo zależy Ci na subach? Od 4 dni na mirko za mało zasięgów nabiłeś? Zazdrościsz znalezisku co ma 3,7k wykopów?



Ha Tfu. Nawet mi Ciebie nie żal.