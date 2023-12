potwierdził jednak w rozmowie z Onetem Łukasz Smółka — wicemarszałek województwa małopolskiego.

Warto zauważyć że pan Smółka był swego rodzaju odpowiednikiem misiewicza dla ministra Adamczyka. Tylko wykształconym i siedzącym cicho. Siedział cicho to i nagrody dostawał.A to są kwoty za pierwsze dwa lata rządów dobrej zmiany. Ciekawe ile było później? Ciekawe ile takich "misiewiczów" było przez ostatnie 8 lat? Czy ktoś będzie w stanie to rozliczyć?