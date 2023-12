Pani Monika jak zwykle RiGCz. Być córką generała wydaje mi się być wysoką zawieszoną poprzeczką, a mimo to mamy wspaniały pokaz dziennikarstwa bezstronnego. W sumie to nie powinno zachwycać, ani cieszyć, tylko być normą, ale porównując ją do takiej stokrotki to przepaść i należy takie zachowania promować.