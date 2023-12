Teraz to będzie tak. Będą dudzie podsyłać ustawy, których nie podpisze. A te veta będą uderzać w zwykłych ludzi. Media będą to rozgrzebywać do bólu. Dudzie spadnie popularność do pojedynczych cyfr. Jak już nikt nie będzie zainteresowany obroną rezydenta, to go postawią przed trybunałem stanu, że nie zaprzysiągł tych 2 sędziów, choć to był jego psi obowiązek.

I już sobie nie poduduje.