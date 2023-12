Skoro szła w Marszu Miliona Serc w pierwszym rzędzie, obok Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego.to spełnia najostrzejsze kryteria według naszych miłosiernych zarządców , tylko przeciętny inwestor GPW po takiej wiadomości od razu mając ulokowane aktywa w jakiejkolwiek spółce z kapitałem państwa zastosuje natychmiastowa sprzedaż co do ostatniej akcji, z szacunku do swoich pieniędzy. Władza nie ma szacunku do nikogo z nas, bo każdy wie, ze jest tylko polskojęzycznym wykonawca rozkazów obcych mocarstw.