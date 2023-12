Z czego ludzie sie ciesza?

To co sie teraz dzieje, to jak wyzwalanie Polski przez ZSRR spod okupacji niemieckiej.

To jak zmiana diagnozy z: "ma pan raka prawego pluca",na: "ma pan raka lewego pluca".

Odeszli rezimowcy z Maowieckim, a przyszli zamordysci klimatyczni, ekologiczni, sanitarni, oraz zwolennicy islamizacji Polski, bo wczoraj juz przeglosowano w UE i przyjeto pakt migracyjny, no ale nikt na to nie zwrocil uwagi, bo oglupiali ludzie ogladaja szopke z Pokaż całość