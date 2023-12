Ukraińska wojenka polityczna wraca do gry po chwilowej przerwie spowodowanej wybuchem wojny. Tyle się słyszy o napięciach pomiędzy Załużnym a Zełeńskim. A teraz coś takiego, no co za przypadek. ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º ) Rosja nie musi nawet się wtrącać, a Ukraina gnije już od środka. Zamiast walczyć z Rosją, to Ukraińcy zaczynają walczyć między sobą. Piękny prezent dla Putina, nie dziwota, że ostatnio chodzi taki uśmiechnięty od ucha Pokaż całość