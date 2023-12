Tak nie prowadzi się wojen, skandal!

Jak się zabija 10 tys. palestyńskich dzieci to OK, jak się burzy domy dla miliona ludzi to OK, jak się zrzuca bomby na kościoły i szpitale to OK, jak się strzela do kobiet wychodzących z kościoła to OK ale jak się zabija trzech żydów to już nie jest OK.