Pokaż całość

Jeśli się komuś wydaje, że sprawa pani Janoszek nie jest poważna to a mojej ocenie się grubo myli. Chodzi bowiem o takie poważne zdarzenie jak pójście do sądu po to żeby sąd zabronił mówić o pani Janoszek tego co mi się pani Janoszek akurat nie podoba i polski sąd zrobił co pani Janoszek chciała. Podobnie zrobił seryjny pedofil - Krzysztof Sadowski i polski sędzia to przyklepał/a. Po czasie się okazało, że Pedofil