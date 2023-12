- Kurator oświaty Nowak OUT

- Podkomisja "smoleńska" OUT

- Wniosek o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej złożony

- KPO w drodze (różnica między PiS a PO jest taka, że teraz będzie to w jednej transzy. Za PiSu miało być to rozłożone na dwie płatności).

- Wnerw Episkopatu Polski i żądanie by Duda nie podpisywał ustawy o finansowaniu metody InVitro z budżetu jest.

- Nowy protest rolników w toku

- szczepionki zamówione

