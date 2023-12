ona wlazła z transparentem do kościoła i włos jej z głowy nie spadł. braun zgasił chanukowe świece w sejmie, który nie jest miejscem kultu. obcięli mu diety i jeszcze coś planują. katolików można obrażać ale żydów to już nie. w świat poszedł przekaz, że to członek partii prawicowej. TO JEST PARTIA WCHODZĄCA W SŁAD RZĄDU. tuskowego rządu