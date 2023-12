Zaorała, to dziś narazie jedynie Nowacka z KO, wymuszając ból dupy naczelnych pisowców i płacze do Hołowni. Wystąpienie Memcena było słabe i miałkie na tle pozostałych klubów. Dodajmy też fakt że wszyscy zrezygnowali z pytań do morawieckiego... z wyjątkiem lizodupów Kukiza, Pisu i tak zgadliście. Przedstawicieli klubu Konfederacji, którzy zdecydowali się na to by mieć filmiki na tiktoka jak "orają" pustą salę xD Nikt powazny z vateuszem nie chce dziś nawet rozmawiac.