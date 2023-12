Oni sami się proszą o spotkanie z samolotami US NAVY. A potem będzie ratunku, biją nas. Kiedyś był fajny numer, jak piraci z Somalii mocno grasowali. Grupa zaatakowała przepływający statek w nocy, wdarli się na pokład, ale trochę się zdziwili, bo weszli na pokład francuskiej fregaty patrolującej akwen. Jak się zorientowali gdzie są to mogli już tylko rzucić broń i podnieść ręce do góry. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )