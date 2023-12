Producent umieścił w obudowie dodatkowy obciążnik z ziemią

Cały benchmark... to nie jest żaden obciążnik tylko imitacja dławika PFC i to dość chamska. Dodam że jest to element obowiązkowy ale "drogi" i w sumie to "niepotrzebny" do działania zasilacza. Zresztą nawet kupując w Polsce najtańszą #!$%@?ę można było trafić takie perełki. Na szczęście nie zdarza się to już często. Temat stary jak zasilacze ATX z czarnej listy (