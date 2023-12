Najbardziej przerażające jest to że od dłuższego czasu światło dzienne wychodziły gorsze rzeczy i nic absolutnie nic nie zmieniło to na naszej Białorusi. Taki watergate który ma się jak kropla w oceanie w porównaniu do afery z pegasusem, obalił w stanach prezydenta i jego administrację. U nas…#!$%@? nic się nie stało, naród tchórzy i durni.