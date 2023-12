Nic mu to nie ma, instytucja TS jest opisana w polskiej konstytucji i prawie, i polscy posłowie mają prawo jej używać. TS jednocześnie to nie jest sąd, więc organy europejskie też mają małe pole do ingerencji. Wystarczy spojrzeć jakie "kary" może TS dać - to są śmieszne sankcje. TS to bardziej symboliczne ukaranie kogoś niż kara jako taka - bo od tego to jest prokurator i sąd karny.