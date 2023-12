W 99 proc. to nie były spotkania, lecz wizyty oficjalnego łącznika z ambasady Federacji Rosyjskiej w biurze przepustek lub części recepcyjnej SKW. Łącznika, który przynosił albo jakiś dokument przysłany z Moskwy pocztą dyplomatyczną, albo przynosił zaproszenie do ambasady, albo przynosił życzenia świąteczne, albo odbierał od nas zaproszenie dla przedstawicieli FSB dla złożenia

Pokaż całość

To to jest mały pikuś, lepiej będzie jak okaże się, że rację ma gen. Nosek co do tych "107" spotkań: