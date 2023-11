oni jeszcze cztery lata będą rządzić. jeszcze nie zaczęli a już się zaczyna. to będzie postępować.

pani ma swoją własną naukę i wg niej sryliard płci istnieje. znajdzie czas, żeby bronić normalnych dzieci? takich, których mamusia bardzo chciała mieć córeczkę i chłopcu chce ptaka uciąć, bo mu wytłumaczyła, że jest niebinarny a siedmiolatek łyknie wszystko co mamusia powie. jak dorośnie to dopiero wtedy zrozumie ale przyszyć już się nie da