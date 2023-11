Baxton nie rozumie ze to nie tylko Pandoragate, mu sie zbieralo latami od malolata robil walek na serwerach na ktore ponoc naciagal dzieciaki, pozniej rozne patoakcje lacznie w sumie z fame, sztuczne afery w galach i hejt na YouTube podbijajacy sprzedaz PPV, robienie contentu na czystej patologii. Ciagle pokazywanie sie u trendujacych tworcow a jak sie konczyli zero kontaktow ze strony Baxtona mozna wymieniac to w nieskonczonosc. Ludzie maja juz go dosc. Pokaż całość