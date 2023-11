Winny tej sytuacji jest Ziobro.

Tak zreformował sądownictwo że sprawy praktycznie stoją w miejscu.

Sądzą go już 9 miesiąc i osadzić nie mogą.

Areszt tymczasowy jest przedłużany bo zarzuty niby są poważne ale nadal są to tylko zarzuty.

A do wyroku gość jest niewinny.

Mial okazję to skorzystał i może się wywinął.



A Nowaka to osadzili w ogóle?