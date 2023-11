Udało mi się pokonać problemy zarówno z mObywatelem, jak i mBankiem przy zrootowanym telefonie. Tak, odcisk palca i blik w mbanku działa. ROM to crDroid 9.11 na Poco X3 NFC, zrootowany zwykłym magiskiem 26. Odpalony zygisk, lsposed, do tego kilka modułów do magiska i lsposed.