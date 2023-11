Słyszałem też historię, że Ci eko aktywiści przyczepili się swojego czasu do żubrów. Że jak to je trzymać w zamknięciu itd, trzeba wypuścić. Na nic były informacje od leśniczych że to są przeważnie żubry które nie zostaną zaakceptowane w stadach, bo nie są dzikie, itp. No to wypuścili ileś ich tam i jedna połowa padła a druga połowa wróciła pod swoje zagrody...



Zawsze mnie zastanawia czy Ci ludzie faktycznie wierzą w to Pokaż całość