Najlepsze jest to, że codziennie w pracy widzę ludzi w wieku 30-60 lat którzy w każdej wolnej chwili łapią smartphone i palcem przerzucają te głupie filmiki niejednokrotnie mając głośnik w telefonie ustawiony na maksa i wszyscy słyszą te durne podkłady z filmików. To już jest choroba, a zaniedlugo będzie epidemia. Internet i durne filmiki wyprały ludziom mózgi i zniewoliły ich. Starzy są na to podatni to co dopiero dzieciaki.