Nieudacznik Mateusz Morawiecki przedstawi skład rządu za 12 do 14 dni. Wychodzi na to, że PiS nie jest gotowy na tworzenie rządu - wychodzi na to, że Andrzej Duda to "cytat z Żulczyka" Gdzie umowa koalicyjna między PiSem i potencjalnymi kandydatami? Gdzie umowa między Andrzejem Dudą, a jego mózgiem?