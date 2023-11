Pokaż całość

To propaganda amerykańska tak podpowiadała ludziom, że koalicjantem PiS będzie Konfederacja ale po raz kolejny się myliła. Propaganda Amerykańska od lat się myli co widać w ich działaniach wobec Chin. Mylą się za każdym razem a sami są napastliwi wywołując niespokojne czasy od 2018 roku kiedy to Ego pana Pomarańczowego Donalda Trumpa przebiło Sufit. Konfederacja jeszcze nie jednego psikusa zrobi tym co zaszczepili się przeciwko Covid nie zdając sobie sprawy