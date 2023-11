Za kradzież 5,5 tony grozi o 2 lata więcej, niż za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym jadąc ponad 300/h i przy okazji doprowadzając do spalenia żywcem 3 osobowej rodziny na A1.



Czyli życie 3 osób jest warte ok. Tonę akumulatorów.

(Może ktoś dokładniej policzy).



Ten kraj to mem.