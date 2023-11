Kilka osób pytało, więc odpowiadam. Tak, w tym roku także stworzyłem swój autorski kalendarz na rok 2024, ze zdjęciami miejsc, które odwiedzam. Rok temu był miły odzew na takie kalendarze i kilka osób postanowiło je zakupić, co mnie bardzo ucieszyło. Może w tym roku także jest ktoś zainteresowany powieszeniem takiego kalendarza na ścianę?



Koszt kalendarza to 45 zł plus koszt wysyłki.

Jest to format A3 pionowy, 32x45cm

13 kart, 12 miesięcy