Ponad 20 lat temu czytałem książkę z przepowiedniami Nostradamusa.



No jestem ciekawy czy się sprawdzi to co tam napisano tzn, że Chiny będą w sojuszu z Muzułmanami i Rosją i takim składem pójdą na wojnę z USA, Europą i Australia (gdzie będzie holokaust australiiczyków).

Z ciekawostek, które pamiętam. Polska przyjmie islam jako religie narodową, ale będzie to fortel na przeczekanie. III wojna światowa zostanie zawieszona z powodu kataklizmu (uderzenie meteorytu), a rozpocznie Pokaż całość