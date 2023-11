Fajnie fajnie, ale chyba do złej partii trafił.

Konfederacja popeira konserwatywne podejście do płci, czyli facet ma iść do woja, umierać w okopie, a przed tym niech jeszcze pracuje na rodzine, płaci na utrzymanie samotnej ex żony bez dziecka itp.

Wszystkie problemy mężczyzn w Polsce wynikają z konserwatyzmu, a nie ubzduranej "lewicowej" dyskryminacji.



Też konfa zamiast chcieć budować socjalne mieszkania dla nisko-śrendio zarabiających, na czym skorzystaliby mężczyźni mieszkający u rodziców, chce zostawić Pokaż całość