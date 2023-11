No i takie teraz będą standardy demokratyczne. Jak byli w opozycji to pluli się nonstop, a jak u koryta, to robią tak jak PiS. Czy kogoś to dziwi? Okłamali 2,5 mlniona wyborców w kwestii ZUS, a teraz będą zawłaszczać wszystko, go się żywnie da. Polacy kochają wchodzić wielokrotnie do tego samego cuchnącego bajora, bo łatwo się nimi manipuluje.



