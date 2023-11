Powinno się to zakwestionować. Umowa z zakazem konkurencji dla takiej osoby to żart. Co ona może zrobić u konkurencji i jak zaszkodzić np TVP? Nie może i nie powinien mieć zakazu konkurencji bo jest i tak małym #!$%@? z kompleksami i złodziejem.



Wiadomo że chodziło tylko by mu hajs wypłacać...