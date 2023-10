A ten frajer jeszcze to zgłasza i w dodatku płaci od tego podatek w Polsce!

Co za upadek przedsiębiorczości!

Kukiz bierze miliony, ale się przynajmniej nie przyznaje - tak należy robić!

Rydzyk dostał kilkadziesiąt milionów i nie zapłacił od tego ani złotówki - to jest godna Postawa!

A Prezes Kaczyński załatwił to, że do Polski nie trafi ponad 100 mld Euro od zgniłej Unii Europejskiej! Oto wzór do naśladowania!



( ͡ ° Pokaż całość