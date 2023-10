Król Jordanii to tak w ogóle najbardziej przyjazny Izraelowi przywódca na bliskim wschodzie tak tylko wspomnę. Wkraczając do Gazy Izrael może spowodować jeśli nie wojnę to przynajmniej gigantyczny kryzys migracyjny lub ekonomiczny na Zachodzie. Kryzys naftowy 2.0 jak z 1973 roku może nam się szykować, tylko, że w tym wypadku od Rosji nie zakupi Zachód za wiele ropy i będziemy w dupie └ [ ⚆ ᴥ ⚆ ] ┘