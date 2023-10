I tak spuścili z tonu. Przecież mówili: „bydło, zdrajcy, antypolacy” - i to te najłagodniejsze określenia wymieniam co by bana nie wyłapać. Nawet szły teksty Pawlowicz żeby do obozów zagłady wysyłać. Prawie 12 milionów Polaków chcieli do obozów wysłać wielcy PiSowcy patrioci z krzyżem w głowie.



Zderzenie z rzeczywistością będzie bardzo bolesne dla wyborców PiSu.