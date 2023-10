Tak się odbywa manipulacja. Pytanie jest o Prawo czyli kodeksowe sprawy ale feminazistki unikają odpowiedzi, dobrze wiedzą jaka jest prawda.

Kobieta też może siąść do meczu jak już Hehe. Jej prawo.

Jeżeli chodzi zaś o zarobki to niech porównują te same stanowiska, w tej samej firmie i tylko wynagrodzenie zasadnicze.