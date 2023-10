Pokaż całość

Kaczyński miał taki sam zerowy wpływ na kradzież z FOZZ jak cała reszta pionków. Podejrzenie, że on mógł robić ustalenia z głównymi mafiozami od kradzieży wzbudzać może jedynie śmiech nad naiwnością dzieciarni o tym piszącej.Tam były małe ochłapy nieistotnej drobnicy pieniężnej dla tych, co obiecają wyciszanie tematu kradzieży FOZZ. Główna metoda odstraszania stosowana przez mafiozów, to były dokonywane egzekucje każdej wysoko postawionej osoby czy to z NIK czy skądkolwiek.