"Został schowany do szafy - co to ma być? Żeby panowie Bosak i Mentzen zbierali laury? Żeby tworzyli centrową Konfe? (...) Kandydatom sztab mówił co mogą mówić, a co nie, z kim mogą się spotykać, a z kim nie i udzielać wywiadu. To ma być partia wolnościowców? To ma być partia wolności i rozumu?"