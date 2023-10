Pokaż całość

Wiadomości żyją w bańce informacyjnej i prezentują bańkę informacyjną. Trzy partie opozycyjne prowadziły kampanię z tezą, że będą razem rządzić po wyborach to po, żeby odebrać PISowi większość. Szanse na to, że PIS zawiąże z którąś z nich koalicję, po tym wszystkim co zrobił, są znikome. Szanse na to, że te trzy partie się dogadają w sprawie koalicji dużo, ale to bardzo dużo wyższe.Tylko trzeba zacząć patrzeć na świat