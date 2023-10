Uwielbiam tą narrację :D Jak opozycja jakieś taśmy czy meila ujawnia to nie liczy się to czy to legalnie było czy nie, tylko ich treść. Jak coś jest nie tak dla obecnej opozycji to zawsze jest to NIELEGALNE ujawnienie :D Nielegalne taśmy, nielegalne podsłuchy itp. itd.