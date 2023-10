To co zapamiętam z debaty, starając się być maksymalnie obiektywnym:

- pytania tendencyjne, z postawioną tezą, o przesadnie długiej treści, bezsensownie powtarzane, zabierające czas merytorycznej debacie

- nieprzygotowanego, nieporadnego tuska. Czuć było, że się denerwował, pomyłka z sygnałem dźwiękowym, brak wypowiedzi o migracji, nie mógł gorzej zacząć - obiecał że się jeszcze wypowie a tego nie zrobił

- irytującego morawieckiego, tusk to, tusk tam...powtarzającego do pożygu te same formułki

- szejbus-wielgus - Pokaż całość