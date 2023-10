Żaden rząd nie dopuścił się czegoś takiego. Wiadomo, każdy wymieni prezesów spółek na swoich, ale to PiS zaorał służbę cywilną i poobniżał wymagania na urzędników. Obsiedli wszystko jak muchy. I to nawet nie po to, żeby mieć kontrolę nad strategicznymi spółkami tylko po to żeby dosłownie zbierać haracz w formie "datków" na kampanie. To jawny transfer z państwowych spółek do kasy PiSu.