Ech, jeszcze nie tak dawno temu było wiadomo, kim jest szur - świrus mieszkający w szałasie w lesie, myjący się w rzece (bo woda w kranie jest zatruta) i noszący foliową czapeczkę, która ma go ochronić przed praniem mózgu.

Stare dobre czasy! Życie było prostsze.

Przyszedł 2023 i co mamy?

Szury generałowie.

Szury prezydenci.

Szury profesorowie.

Szury multimilionerzy.

Szury gwiazdy i celebryci.

To jakaś inwazja, czy co? Nowy marsz przez instytucje?

