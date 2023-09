Pokaż całość

Pan pułkownik z własnej woli podczas komuny w Polsce dołączył do komunistycznego aparatu opresyjnego.Bohaterowie nie dołączali wtedy z wlasnej woli do obozu wroga. Robili to polityczni ideowcy.Pan pułkownik był w prlowskim wywiadzie czyli wywodził się z Departamentu I MSW.Pan pułkownik był inspektorem w zarzadzie polityczno-wychowawczym w wydziale V w latach 1988-90Pan pułkownik zrobił jedną dobrą rzecz podczas swojej służby i chwała mu za to ale nazywanie