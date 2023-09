To, że komuś gdzieś źle się dzieje, nie zobliguje nas do reakcji.

Dodajmy do tego, że żyd nie jest przyjacielem chrześcijanina oraz państwa narodowe dbają o własny interes kosztem cudzego.

Reakcja państw zachodnich na działania Niemiec była podyktowana słusznym strachem przed tym, że będą następni, a nie z chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Gdyby Hitler chciał eksterminować "tylko" naród polski i żydów to nie doszłoby do wojny nazywanej obecnie światową.