Chym ciekawe ze nikt nie uznawal za zbrodniarza lub zdrajce i mial pretensje do

- Francisa Forda Coppoli za Apocalypse Now

- Stanleya Kubricka za Full Metal Jacket

- Olivera Stone'a za Platoon lub Born on the Fourth of July

lub Briana De Palmy za Casualties of War, film, który opowiada historię grupy amerykańskich żołnierzy, którzy gwałcą i zabijają wietnamską kobietę.



Jestescie zwyklymi lemingami dajacymi sie wciagnac do politycznej wojenki. Moze sa