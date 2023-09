Moim zdaniem to trollowanie konferencji jest bez sensu. Gdy idziesz dyskutować z debilem, jakim jest Kowalski, to Cię najpierw sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem. I osoby postronne mogą nie zauważyć różnicy. Różnic tych już coraz mniej widać w programie gospodarczym, gdzie obie partie ścigają się na kolejne wersje rozdawnictwa. A pitolenie o ideologii to tylko igrzyska, które nie maja żadnego wplywu na stan gospodarki i jakość życia Polaków.