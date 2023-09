No i teraz można się śmiać z tego jak straszyli takimi filmikami.



Pewnie połowa ludzi z tego nagrania siedzi teraz w Polsce albo w Niemczech dzięki wizom sprzedanym przez PiS.



I po co była ta szopka? To kłócenie się z wszystkimi dookoła itd. ? Po to, żeby i tak ich wszystkich na końcu wpuścić za opłatą? xD



Ten rząd jest tak bezczelny, ze już nic mnie nie zdziwi. Nie zdziwiłbym się nawet Pokaż całość